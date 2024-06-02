زيلينسكي يلتقي برؤساء دول في سنغافورة ويحشد الدعم لقمة حول أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة حوار شانجري-لا في سنغافورة اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، إن الجهود الدبلوماسية، ومن بينها قمة للسلام تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، هي أفضل طريقة لإنهاء “الحرب الوحشية” التي أودت بحياة الآلاف في بلده منذ عام 2022.

وفي كلمة ألقاها وجلسة أسئلة وأجوبة خلال المؤتمر الأمني المنعقد في سنغافورة، قال زيلينسكي إن 106 دول ومنظمات وافقت على المشاركة في قمة السلام في سويسرا، لكنه أشار إلى أن من المخيب للآمال أن بعض زعماء العالم لم يظهروا دعمهم بعد. وأضاف أن روسيا تحاول تعطيل جهود السلام.

كما ذكر زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أنه ناقش احتياجات كييف الدفاعية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على هامش حوار شانجري-لا.

وقال “ناقشنا ما هو أساسي، وهو احتياجات بلادنا الدفاعية وتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني والتحالف بشأن طائرات إف-16 وإعداد اتفاقية أمنية ثنائية”.

وعبر زيلينسكي في كلمته خلال قمة حوار شانجري-لا بعد اللقاء مع أوستن عن الشكر لدول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، على مساعداتها العسكرية، وخاصة في مجال أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار إلى هجوم روسي بنحو 100 صاروخ، قائلا إن مثل هذا الهجوم تكرر مئات المرات وإنه “لا يمكن لأي دولة التعامل مع هذا الأمر بمفردها”.

وحول اللقاء بين زيلينسكي وأوستن قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن أوستن أطلع زيلينسكي على المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف “وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على الدعم القوي” لبلده.

كما ذكر زيلينسكي عبر منصة إكس أنه التقى بالرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو ووفد من الكونجرس الأمريكي ورئيس تيمور الشرقية خوزيه راموس هورتا.

وقال زيلينسكي إن راموس هورتا وافق على حضور قمة السلام المقرر عقدها في منتصف يونيو حزيران في سويسرا. وكان برابوو قد اقترح بصفته وزير الدفاع خلال حوار شانجري-لا العام الماضي خطة إندونيسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي كلمة أمام الوفود اليوم الأحد، قال وزير الدفاع الصيني دونغ جيون إن بلاده حريصة على عدم دعم أي من روسيا وأوكرانيا. وقررت بكين عدم حضور القمة المزمعة في سويسرا.

وذكر دونغ “فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تعمل الصين على تشجيع محادثات السلام من موقف مسؤول”.

ويُختتم حوار شانجري-لا، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، اليوم الأحد.

ولم تحضر روسيا القمة الأمنية في سنغافورة منذ غزو أوكرانيا في عام 2022.