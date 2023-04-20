زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان المكسيكي

قال مصدران مطلعان إن من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام البرلمان المكسيكي، الخميس، عبر دائرة تلفزيونية، إذ يسعى للحصول على دعم في حرب بلاده المستمرة مع روسيا.

كانت حكومة المكسيك قد أعلنت أنها تريد البقاء على الحياد في الصراع الأوكراني الروسي، وانتقد بعض أنصار أوكرانيا الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب اعتراضه على شحنات الأسلحة الأوروبية إلى كييف.

ومع ذلك، صوتت المكسيك جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى على عدد من قرارات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بأوكرانيا.

وذكر المصدران أن الكلمة التي يلقيها زيلينسكي أمام البرلمان المكسيكي تأتي بدعوة من مجموعة صداقة في البرلمان بين المكسيك وأوكرانيا. وهناك مجموعات أخرى مماثلة في البرلمان المكسيكي، بما في ذلك واحدة خاصة بروسيا.

ولم ترد السفارة الأوكرانية في المكسيك حتى الآن على طلب للتعقيب.

وأدت محاولات التأثير على الرأي العام في المكسيك بشأن الحرب في أوكرانيا إلى بعض الخلافات البارزة في البرلمان.

واقترح لوبيز أوبرادور العام الماضي خطة لوقف القتال في أوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين الأوكرانيين عارضوا ذلك بحجة أنها ستكون في صالح روسيا.