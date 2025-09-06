زيلينسكي: يمكن لبوتين القدوم إلى كييف للتفاوص

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة 5\9\2025، اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة موسكو للتفاوض على تسوية دبلوماسية، متطرقاً إلى هذا الاقتراح لأول مرة في مقابلة مع شبكة “إي بي سي نيوز” ABC News.

وقال زيلينسكي: “يمكنه القدوم إلى كييف. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو، وبلادي تتعرض للقصف الصاروخي يوميًا. لا أستطيع الذهاب.. بوتين يتفهم هذا”.

وأكد الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، أمس الجمعة، استعداده للقاء زيلينسكي، قائلاً: “إذا كانت القيادة الأوكرانية جادة في رغبتها بالتفاوض، فليأتوا إلى موسكو، وسنضمن لهم الأمن بنسبة 100 بالمئة”.

وشدد بوتين على أن روسيا على استعداد لتقديم ضمانات أمنية كاملة لكل من زيلينسكي وأعضاء الوفد الأوكراني في حال قرروا الحضور إلى العاصمة الروسية.

وأكد زيلينسكي مراراً أن بوتين لا يسعى للقاء به في ظل استمراره في الحرب في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتفاق مع زيلينسكي بشأن القضايا الرئيسية غير ممكن في الوقت الحالي بسبب وجود صعوبات قانونية وتقنية. واستطرد: “لقد قلت مرات عديدة إنني مستعد لهذه الاتصالات (مع زيلينسكي). لا أرى أي فائدة لذلك، لم؟ لأنه سيكون من المستحيل تقريباً التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني بشأن القضايا الرئيسية، حتى لو كانت هناك إرادة سياسية، وهو ما أشك فيه، فهناك صعوبات قانونية وتقنية”.

وأضاف أن “روسيا سوف تمتثل بشكل كامل لاتفاقات السلام بشأن أوكرانيا عندما يتم التوصل إليها”، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن “القضايا الأمنية بشأن أوكرانيا لا يمكن معالجتها بمعزل عن أمن روسيا”.

وقبلها، اتّهم الكرملين الأوروبيين بـ”عرقلة” حل النزاع في أوكرانيا، وذلك غداة اجتماع عقدته الدول الأوروبية الداعمة لكييف للبحث في الضمانات الأمنية التي يمكنها تقديمها لحليفتها في إطار أي اتفاق سلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات إعلامية نشرت الجمعة، إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن تقديمها من خلال قوات عسكرية أجنبية.

وعقد قادة التحالف الداعم لأوكرانيا مباحثات، الخميس، بعضهم حضورياً في باريس وآخرون عبر تقنية الفيديو، ضمنهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للبحث في الضمانات الأمنية لكييف في أي اتفاق سلام محتمل مع موسكو.

ويضم “تحالف الراغبين” قرابة 30 دولة، معظمها أوروبية، تدعم كييف في مواجهة الحرب الروسية التي بدأت في العام 2022. وعلى هامش الاجتماع، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الفرنسية ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.