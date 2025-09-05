الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: يمكن نشر آلاف الجنود في أوكرانيا بموجب ضمانات أمنية

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إنه يمكن نشر آلاف الجنود في أوكرانيا بموجب ضمانات أمنية اقترحها حلفاؤها بمجرد انتهاء الحرب الروسية على بلاده.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن 26 دولة تعهدت بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب بينها قوة دولية في البر والبحر والجو.

وقال ماكرون في بداية الأمر إن تلك الدول ستنشر قوات في أوكرانيا، لكنه أوضح في وقت لاحق أن بعضها سيقدم ضمانات بينما سيظل خارج أوكرانيا من خلال المساعدة في تدريب وتجهيز القوات الأوكرانية على سبيل المثال.

وقال زيلينسكي بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في أوزهورود غرب أوكرانيا اليوم “من المهم أن نناقش كل هذا… سيكون بالتأكيد بالآلاف، وليس عددا قليلا فقط”.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قال زيلينسكي إن من السابق لأوانه التعليق على التفاصيل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن أي قوات غربية تُنشر في أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة لموسكو لمهاجمتها.

وأشار زيلينسكي إلى أنه “نسق خطوات” بشأن محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مع كوستا في أوزهورود.

وترى كييف أن عضوية الاتحاد الأوروبي هي أساس أمنها وتعافيها بعد الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي أيضا برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم. وقال نائب وزير الطاقة رومان أنداراك في كوبنهاجن إن من المتوقع أن يناقش زيلينسكي مع فيتسو الاستغناء تدريجيا عن شحنات النفط الروسي عبر أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت. رويترز
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: بيانات الوظائف في أغسطس مخيبة للآمال
مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون
ألمانيا تدرس شراء مقاتلات يوروفايتر وتحديث صواريخ تاوروس
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلوح بيده من قطار أثناء مغادرته بعد زيارته إلى بكين، الصين، 4 سبتمبر 2025.
زعيم كوريا الشمالية يعود لبلده بعد زيارة للصين

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة