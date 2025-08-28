الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
زيلينسكي يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع أردوغان

منذ دقيقتان
زيلينسكي وأردوغان

زيلينسكي وأردوغان

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه ناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وإنه سيجري ترتيب هذه الضمانات كاملة على الورق الأسبوع المقبل.

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تيلغرام “أبلغني الرئيس أردوغان أنه سيشرك وزير دفاعه في العملية لاستكشاف المدى الذي يمكن أن تساهم به تركيا في ضمان الأمن، وخاصة في البحر الأسود”.

وقال زيلينسكي إن روسيا استهدفت مؤسسة تركية وسفارة أذربيجان ووفد الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني ومناطق سكنية في العاصمة كييف خلال الليل.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في منشور على منصة “إن سوسيال NSocial” التركية، إن الرئيس أردوغان ونظيره الأوكراني بحثا العلاقات بين البلدين، وعملية السلام بين موسكو وكييف، وقضايا إقليمية ودولية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تابعت اجتماعات ألاسكا وواشنطن عن كثب، وأنها تواصل مساعيها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل المساهمة في أمن أوكرانيا مع إحلال السلام فيها.

وأكد أن الحل العادل بين أوكرانيا وروسيا ممكن، وأن مفاوضاتهما الجارية بالخصوص يجب أن تتعزز وتستمر.

كما أكد أن تركيا مستعدة لبذل قصارى جهدها لتسهيل الاتصالات رفيعة المستوى التي ستمهد الطريق للسلام بين البلدين.

وهنأ أردوغان زيلينسكي بمناسبة ذكرى استقلال أوكرانيا الموافق 24 أغسطس/ آب من كل عام.

وفي 18 أغسطس، شهد البيت الأبيض مباحثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما ضم الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

وجاء اجتماع البيت الأبيض بعد قمة سابقة جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس بولاية ألاسكا الأمريكية، بحثا خلالها سبل وقف إطلاق النار بين مويكو وكييف، والعلاقات الثنائية.

وعقب لقائه بالقادة الأوروبيين، قال ترامب إن اجتماعه معهم سار بشكل “جيد للغاية”، وإنه بدأ التحضيرات لقمة ثلاثية سيشارك فيها إلى جانب نظيره الروسي والأوكراني.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول
  • رويترز

