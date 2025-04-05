زيلينسكي ينتقد موقف واشنطن بعد هجوم "كريفي ريغ"

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت السفارة الأمريكية في أوكرانيا بسبب ما وصفه ببيان “ضعيف ومفاجئ وغير سار” لم يحمل روسيا المسؤولية عن ضربة أوقعت 18 قتيلًا في وسط البلاد.

وأوقعت الضربة الروسية على كريفي ريغ، مسقط زيلينسكي في وسط البلاد 18 قتيلًا، بينهم 9 أطفال.

وقال حاكم مدينة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك بعد انتهاء عمليات الطوارئ خلال الليل إن 72 شخصًا أصيبوا بينهم 12 طفلًا، فيما أعلن مسؤولو المدينة الحداد لمدة 3 أيام.

وطال الهجوم الصاروخي الذي وقع الجمعة منطقة سكنية قرب ملعب للأطفال، بحسب رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريغ أولكسندر فيلكول.

وقال: “أطفال وعائلات وكبار في السن… هجمات بصواريخ بالستية وعنيفة على مناطق سكنية وملاعب أطفال… هذا ليس إلا مجزرة جماعية بحق المدنيين”.

وتداولت فرق الإنقاذ صورًا تُظهر عدة جثث، إحداها ممددة قرب أرجوحة في ملعب.

وفي بيان مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، سمى زيلينسكي جميع الأطفال الذين قتلوا في الهجوم، متهمًا السفارة الأمريكية بتجنب الإشارة إلى روسيا كمعتدية.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي أن “رد فعل السفارة الأمريكية مفاجئ وغير سار”.

وتابع “يا لها من دولة قوية وشعب قوي ورد فعل ضعيف”، مضيفًا “أنهم يخشون ذكر كلمة روسي عند الحديث عن الصاروخ الذي قتل الأطفال”.

ونشرت السفيرة الأمريكية بريدجيت برينك منشورًا مساء الجمعة قبل نشر حصيلة نهائية للضحايا، كتبت فيه “أشعر بالهلع من سقوط صاروخ بالستي الليلة بالقرب من ملعب ومطعم في (كريفي ريغ)، أصيب أكثر من 50 شخصًا وقتل 16، بينهم 6 أطفال، لهذا السبب يجب أن تنتهي الحرب”.

ووجهت تعليقات منتقدة لبرينك لعدم ذكرها أن روسيا هي التي شنت الهجوم.