زيلينسكي ينشر لحظة استهداف مركز "أمستور" وسط البلاد

لا تزال العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على الاراضي الاوكرانية مستمره، في حين يقف المجتمع الدولي الى جانب اوكرانيا، بعد العديد من الجرائم التي ترتكبها روسيا بحق الشعب الاوكراني.

بعد أن دعا إلى تصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب”، وفق تعبيره، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حساباته في مواقع التواصل ليل الثلاثاء الأربعاء اللحظة التي ضرب فيها صاروخ روسي مركز التسوق “أمستور” في مدينة كريمينتشوك، وسط البلاد.

كما اتهم الكرملين بإصدار أمر بضرب مركز التسوق الذي يعج بالمدنيين.

وكان الرئيس الأوكراني ناشد أيضاً بكلمة ألقاها أمام مجلس الأمن أمس، الأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق إلى الموقع، حتى تتمكن من الحصول بشكل مستقل على المعلومات والتحقق من أن الأمر يتعلق فعلا بهجوم صاروخي روسي، وفق قوله.

❗️Zelenskyy published the moment when a #Russian missile hit the "Amstor" shopping center in #Kremenchuk

According to him, the #Kremlin gave a deliberate order to strike exactly at the coordinates where the shopping center with people inside was located. pic.twitter.com/q7eUBZwwGC

— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2022