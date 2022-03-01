زيلينسكي ينصح روسيا بـ”عدم اضاعة وقتها” في بلاده

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف الروسي على خاركيف بأنه بمثابة “جريمة حرب”، مشدداً على أن الدفاع عن كييف “أولوية قصوى” بالنسبة لبلاده.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني لحظر موسكو في جميع موانئ ومطارات العالم، ونصح روسيا بـ”عدم إضاعة وقتها” في بلاده. مشيرا إلى أن “القوات الروسية نفذت في خمسة أيام 56 هجوما صاروخيا، وارتكبت جرائم حرب، ولا ينبغي أن تكون عضوا دائما في مجلس الأمن”.

كما أكد أنّ القصف الذي تشنّه قواتها على المدن الأوكرانية لن يجعل كييف ترضخ للشروط التي وضعتها موسكو لإرساء هدنة.

وقال في مقطع فيديو نُشر على “فيسبوك”، الثلاثاء، إنّ الجولة الأولى من المحادثات الروسية-الأوكرانية جرت الاثنين على وقع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت بلاده، معتقداً أنّ روسيا تحاول بهذه الطريقة البسيطة الضغط على كييف.

جاء ذلك في حين أعلنت سفيرة أوكرانيا في واشنطن أن روسيا استخدمت قنبلة فراغية محظورة بموجب اتفاقية جنيف الدولية في قصف يوم الاثنين.

واتهمت أوكسانا ماركاروفا روسيا بالسعي لإلحاق أكبر ضرر ممكن في بلادها، محذرة موسكو من تكرار هذه الأعمال التي تعد خرقا صارخا للقانون الدولي.

يذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا انطلق فجر 24 شباط المنصرم، وكانت توقفت الجمعة لفترة على أمل التفاوض، إلا أنها عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات في وقت لاحق.

وتجددت الغارات الجوية الروسية على مدن كييف وخاركيف وخيرسون، اليوم الثلاثاء. كما أشارت آخر التطورات إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف بالتزامن مع جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب.