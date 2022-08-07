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زيلينسكي يهدد بوقف أي حوار مع روسيا!!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2022 12:54 صباحًا
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه إذا مضت موسكو في إجراء استفتاءات في المناطق المحتلة من بلاده بشأن انضمامها إلى روسيا، فلن تكون هناك أي محادثات مع أوكرانيا أو حلفائها الدوليين.

وتسيطر القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون الآن على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وكذلك في جنوب البلاد بعد شن ما يسميه الكرملين “عملية عسكرية خاصة” على أراضي جارتها. وتحدث مسؤولون في المنطقتين عن إمكانية إجراء استفتاءات.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن كييف تتمسك بموقفها المتمثل في عدم التنازل عن أي أرض لصالح روسيا.

وأضاف “موقف بلادنا ما زال كما كان دائما. لن نتخلى عن أي شيء نمتلكه”.

وتابع “إذا استمر المحتلون في المضي على طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنهم سيغلقون أمام أنفسهم أي فرصة لإجراء محادثات مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما”.

وكانت الرئيس الأوكراني قد دعا في وقت سابق، الأحد، إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه “بالإرهاب النووي” الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.

وقال زيلينسكي على تويتر إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي الروسي.

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية في وقت سابق إن عاملا أصيب عندما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية مساء السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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