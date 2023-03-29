زيلينسكي يوجه دعوة الى الرئيس الصيني لزيارة اوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة بلاده التي أنهكتها الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.

دعوة زيلينسكي جاءت خلال مقابلة للرئيس الأوكراني مع وكالة “أسوشيتد برس”، نشرت اليوم الاربعاء 29\3\2023.

وقال خلال اللقاء: “نحن مستعدون لرؤيته هنا”، في إشارة إلى الرئيس الصيني.

وأضاف زيلينسكي: “أريد التحدث معه.. ولكن خلال هذا العام كله بل لأكثر من عام لم يكن لدي أي اتصالات معه”، ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، أرسل زيلينسكي بالفعل دعوة إلى شي جين بينغ لزيارة أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني حذر أيضاً خلال اللقاء مع “أسوشييتد برس” من تداعيات وخيمة على أوكرانيا إذا خسرت باخموت، وعلى متن قطار من سومي إلى كييف، حيث أجرى اللقاء، قال زيلينسكي: “إما النصر أو اتفاق يشهد تنازلات من أوكرانيا”.

وحذر زيلينسكي من أنه ما لم تحقق بلاده النصر في باخموت، فسوف تبدأ روسيا في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة. وأوضح أن سقوط باخموت في أيدي القوات الروسية سيمكن الرئيس بوتين “من الترويج لهذا النصر أمام الغرب والداخل الروسي والصين وإيران”.

وقال زيلينسكي باللغة الإنجليزية، التي استخدمها طوال المقابلة تقريبا “إذا اشتم رائحة الدم – رائحة ضعفنا – فسوف يحقق مزيدا من التقدم”.

ومنذ أيام، نقلت وكالات أنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الأحد، إن روسيا والصين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري وأشار إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يتسم بالشفافية.

وأعلن بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الصداقة بين البلدين، وتعهدا بتعزيز العلاقات، في قمة جمعتهما خلال زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو الأسبوع الماضي، في وقت تواجه فيه روسيا صعوبات لتحقيق مكاسب في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.