الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يُرحب بحزمة مساعدات أمريكية بقيمة 61 مليار دولار

منذ 4 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنسكي

A A A
طباعة المقال

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالحزمة الكبيرة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا التي تمت المصادقة عليها، الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، بقيمة 61 مليار دولار.

وقال على منصة إكس “بغض النظر عما يقوله أي أحد، فإننا نكتسب الدعم الذي نحتاجه لمواصلة حماية الأرواح من الهجمات الروسية”.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، قانونا يقدم مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بالإضافة إلى دعم مالي لإسرائيل وغزة.

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وقال بايدن إن القانون “يقدم دعما حيويا لشركاء أمريكا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم”، مضيفا أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إنتربابليك تشهد انخفاضا حادا في الإيرادات بأسواقها الدولية وسط الصراع بالشرق الأوسط
انخفاض حاد في إيرادات "إنتربابليك".. ما السبب؟
علم تركيا
تركيا تتهم أمريكا بالتقاعس في حقوق الإنسان في غزة
محطة لتكرير النفط في العراق
تأجيل عطاء استكشاف النفط والغاز في العراق

الأكثر قراءة

نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
غزة تحت النار
أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة