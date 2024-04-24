زيلينسكي يُرحب بحزمة مساعدات أمريكية بقيمة 61 مليار دولار

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالحزمة الكبيرة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا التي تمت المصادقة عليها، الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، بقيمة 61 مليار دولار.

وقال على منصة إكس “بغض النظر عما يقوله أي أحد، فإننا نكتسب الدعم الذي نحتاجه لمواصلة حماية الأرواح من الهجمات الروسية”.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، قانونا يقدم مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بالإضافة إلى دعم مالي لإسرائيل وغزة.

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وقال بايدن إن القانون “يقدم دعما حيويا لشركاء أمريكا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم”، مضيفا أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.