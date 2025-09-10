زيلينسكي: 8 مسيرات على الأقل استهدفت بولندا خلال الهجوم الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن ثماني طائرات مسيرة استهدفت بولندا خلال الهجمات الروسية ليلا وأطلقت فيها موسكو نحو 415 طائرة مسيرة إجمالا وأكثر من 40 صاروخا.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس “اليوم حدثت خطوة تصعيدية أخرى – حلقت مسيرات ’شاهد‘ الروسية الإيرانية في المجال الجوي البولندي، في المجال الجوي لعضو في حلف شمال الأطلسي. لم تكن مجرد مسيرة واحدة ليوصف الأمر بأنه حادث عرضي، بل ثماني طائرات مسيرة على الأقل انطلقت نحو بولندا”.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية “إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا”.

وجاء في بيانها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر”.

وأضاف “بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت”.

وأدان الجيش البولندي اليوم الانتهاكات المتعددة لمجال بلاده الجوي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، واصفًا إياها بـ”العمل العدواني الذي شكل تهديدا حقيقيًا لسلامة مواطنينا”.

وأعلنت القوات المسلحة البولندية حالة تأهب قصوى ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، تحسبًا لما وصفته بـ”غارات جوية مكثفة أخرى على أهداف في أوكرانيا”.

وقالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في بيانها “لضمان أمن المجال الجوي البولندي، فعّل قائد العمليات في القوات المسلحة البولندية جميع الإجراءات اللازمة، وتعمل الطائرات البولندية وحلفاؤها في مجالنا الجوي، ووصلت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري إلى أعلى مستويات التأهب”.

وقالت إن هذه الإجراءات “وقائية” وتهدف إلى تأمين المجال الجوي للبلاد وحماية السكان في “المناطق المجاورة للمنطقة المهددة”.

إغلاق مطارات

وأعلن مطار شوبان في وارسو للمسافرين على موقعه الإلكتروني أن عمليات الطيران متوقفة بسبب إغلاق المجال الجوي فوق جزء من البلاد، إلا أن المطار لا يزال مفتوحًا.

في غضون ذلك قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن بولندا أغلقت 4 مطارات منها مطار شوبان الرئيسي في وارسو اليوم، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة قرب الحدود.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أن المطارات الـ3 الأخرى المُغلقة هي مطار وارسو مودلين ومطار لوبلين، ومطار جيشوف-ياشونكا في جنوب شرقي بولندا، ويعد مركزا لنقل الركاب والأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة البولندية في منشور على موقع إكس إن طائرات عسكرية حلقت لضمان سلامة المجال الجوي. وتعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين تم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب”.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتهدد مدينة زاموشتش، لكنها أزالت هذا البيان من تطبيق تليغرام للمراسلة في وقت لاحق.