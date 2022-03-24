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زيلينسكي يوجه رسالة مصورة للشعوب.. "على العالم أن يوقف الحرب"

24 - مارس - 2022
آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 2:15 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضدّ الهجوم الروسي لبلاده.

ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية إلى “رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة”، وأضاف “انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم”.

وفي خطاب مفعم بالعواطف عشية ذكرى مرور شهر على بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا، حضّ زيلينسكي شعوب العالم على “الوقوف ضدّ الحرب اعتباراً من 24 آذار/مارس” لإظهار معارضتهم للحرب الدموية الروسية.

وقال زيلينسكي “عبّروا عن مواقفكم، اخرجوا (إلى التظاهر) من مكاتبكم من منازلكم من مدارسكم ومن جامعاتكم، اخرجوا باسم السلام”.

وأضاف “على العالم أن يوقف الحرب”.

وفي وقت سابق وصف الرئيس الأوكراني مفاوضات السلام مع روسيا بأنها صعبة للغاية، وذلك في رسالة فيديو نشرت في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي: “إنها صعبة للغاية، وأحيانا فاضحة، لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة”، مضيفا أن الممثلين الأوكرانيين يتفاوضون كل يوم.

ووجه الرئيس الأوكراني الشكر للمجتمع الدولي على دعمه لبلاده، معربًا عن أمله في أن تؤدي ثلاث قمم من المقرر عقدها هذا الأسبوع من قبل مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى دعم إضافي، مضيفا أنه يتوقع فرض عقوبات جديدة على روسيا ومساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقُتل مئات المدنيين وجرح المئات وفرّ أكثر من 3 ملايين أوكراني من منازلهم منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير في عملية تقول روسيا إن هدفها كبح مسار الموالاة للغرب الذي تتّبعه كييف.

 

 

 

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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