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سابقة تاريخية في بريطانيا.. امرأة تتولى منصب مدير جهاز المخابرات

منذ 13 ثانية
المخابرات البريطانية

المخابرات البريطانية

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عينت بريطانيا، الثلاثاء، آن كيست-باتلر مديرا لجهاز المخابرات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومية، لتصبح أول امرأه تتولى المنصب في تاريخ الجهاز.

وتشغل كيست-باتلر حاليا منصب نائب المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5).

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الذي أسند المنصب إلى كيست-باتلر، إن سجلها مذهل في صميم شبكة الأمن القومي بالمملكة المتحدة “وساعدت في التصدي لتهديدات الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الإلكترونية والقوى الأجنبية الخبيثة”.

وأضاف “هي المرشح الأمثل لقيادة مقر الاتصالات الحكومية وستستفيد آن من خبرتها الواسعة للمساعدة في أن يبقى الشعب البريطاني في أمان”.

ووفقا لبيان لمقر الاتصالات ستتولى كيست-باتلر المنصب بشكل رسمي في مايو أيار، خلفا لجيريمي فلمينج الذي أعلن في يناير كانون الثاني عزمه ترك المنصب الذي شغله لست سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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