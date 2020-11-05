سابقة من نوعها.. فريق إيراني إلى إسرائيل للمشاركة في بطولة رياضية دولية

في سابقة تمثل توجهاً جديداً ربما في العلاقات الإيرانية الإسرائيلية، ستشهد بطولة العالم الدولية للرياضات الإلكترونية في إسرائيل في فبراير المقبل مشاركة فريقاً إيرانياً في البطولة.

وحسبما نقلت صحيفة “جورزليوم بوست” أن قرار تنظيم البطولة في إسرائيل ظل سرا لمدة أشهر نتيجة جهود من إيدو بروش، رئيس المنظمة الإسرائيلية للرياضة الإلكترونية.

وتنظم البطولة من قبل الاتحاد الدولي للرياضة الإلكترونية ومقره كوريا الجنوبية وكذلك مع الاتحاد العالمي لماكابي ووزارة الثقافة والرياضة.

وبعد إعلان احتضان إسرائيل للبطولة، أعربت إيران، إلى جانب دول أخرى لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مثل إندونيسيا، عن خيبة أملها، حيث بدا أنها لن تشارك في المنافسة.

وفي وقت الذي رفضت فيه بعض دول المنطقة مثل لبنان وسوريا المشاركة، وافقت إيران على المشاركة بعد أن فازت فرقها في التصفيات الإقليمية.

وقالت الصحيفة إن بروش تمكن من الحصول على موافقة من وزارة الداخلية للسماح للاعبين الإيرانيين بدخول إسرائيل، مع معالجة الخدمات اللوجستية للتأشيرات من قبل وزارتي الداخلية والخارجية على حد سواء.

وتمثل مشاركة إيران في هذا الحدث خروجا صارخا عن سياستها التقليدية فيما يتعلق بالمسابقات الدولية مع الفرق الإسرائيلية.

وتجبر إيران رياضييها على الانسحاب من المبارايات التي يواجهون فيها لاعبين إسرائيليين.

وكانت طهران أجبرت بطل رياضة الجودو سعيد ملايي على الانسحاب من بطولة العالم في اليابان هذا الصيف، لتفادي مواجهة محتملة مع اللاعب الاسرائيلي، ساغي موكي.

وخسر ملايي في نصف النهائي أمام البلجيكي ماتياس كاس، بينما أحرز موكي الذهبية على حساب كاس في النهائي كي لا يظطر لمواجهة اللاعب الإسرائيلي.

وبرر ملايي خسارته بأنه كان “مشتت الذهن وخائفا”، قائلا في تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي إن عناصر من أجهزة الأمن الإيرانية حضروا إلى منزل عائلته للضغط عليه من أجل الانسحاب.

وسبق لعدد من الرياضيين الإيرانيين الانسحاب من منافسات دولية لتفادي مواجهة محتملة مع إسرائيليين، في ظل حالة العداء بين البلدين.