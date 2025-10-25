ساحل العاج تجري انتخابات رئاسية والرئيس واتارا يسعى لفترة رابعة

الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، 83 عامًا، يخاطب أنصاره خلال تجمع سياسي أخير قبل الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، في أبيدجان، كوت ديفوار، 23 أكتوبر 2025. رويترز

تجري ساحل العاج انتخابات رئاسية اليوم السبت، حيث ينسب الرئيس الحالي الحسن واتارا (83 عاما) الفضل لنفسه في ما يقرب من 15 عاما من النمو الاقتصادي والاستقرار النسبي، في حين ألمح بقوة إلى أنها ستكون حملته الانتخابية الأخيرة.

تولى واتارا، وهو مصرفي دولي سابق ونائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، السلطة في عام 2011 بعد حرب أهلية استمرت أربعة أشهر أسفرت عن مقتل حوالي 3000 شخص.

اندلعت الحرب بسبب رفض سلفه لوران جباجبو الاعتراف بالهزيمة في انتخابات 2010.

ويفتقر مرشحو المعارضة إلى دعم حزب سياسي كبير، مما يجعل واتارا المرشح الأوفر حظا.

وعند إعلان ترشحه في يوليو تموز الماضي، قال واتارا إن الولاية الرابعة ستكون “انتقال بين الأجيال”. وأكد ذلك مجددا في مأدبة غداء في الأسبوع الماضي حضرها صحفيون بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونائبه.

وقال “نحن نعلم أن البلاد بحاجة إلى تجديد فريقها. ليس من السهل العمل بنفس الوتيرة في مثل عمرنا”.

تعد ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، من بين أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وسنداتها الدولية من أفضل السندات الدولية أداء في أفريقيا.

حاول واتارا تنويع الناتج الاقتصادي، مع التركيز على التعدين، مع الاستثمار في المدارس والبنية التحتية للطرق لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وقال واتارا خلال تجمع يوم الخميس “شهدت البلاد نموا استثنائيا منذ عام 2011. ويجب أن يستمر هذا النمو”.