سادس زيارة في عامين.. وزير خارجية إيران يزور سوريا

توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي السادسة له منذ توليه منصبه في 25 من آب/أغسطس 2021.

وقالت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إن “الوزير عبد اللهيان غادر العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس السوري بشار الأسد”.

وأضافت أن “عبداللهيان سوف يتوجه إلى المناطق السورية التي تضررت من الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير/شباط الماضي”.

وأشارت إلى أن “الوزير الإيراني سيناقش العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع الرئيس السوري خلال زيارته إلى دمشق”.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة مساء الثلاثاء، وعقد الأربعاء، مؤتمراً صحفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأعلن عبداللهيان أن “إيران ترحب بعودة العلاقات بين دمشق وأنقرة”، وقال إن “طهران ترحب بصيغة الحوار الرباعية التي تضم تركيا وسوريا وروسيا وإيران”.

من جهته، كشف وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي، عن عقد اجتماع رباعي في العاصمة موسكو الأسبوع المقبل يضم تركيا وسوريا وروسيا وإيران.

وقال أوغلو إنه “سيكون هناك اجتماع رباعي في موسكو الأسبوع المقبل تشارك فيه تركيا وسوريا وروسيا وإيران”.