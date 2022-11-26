السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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سادس قافلة عسكرية للتحالف الدولي تدخل سوريا خلال نوفمبر

منذ 19 دقيقة
قوات التحالف الدولي في سوريا

قوات التحالف الدولي في سوريا

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بدخول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات التحالف الدولي مناطق شمال وشرق سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق.

وتتألف التعزيزات من نحو 100 شاحنة دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، بحسب المرصد الذي لفت إلى أنها عبرت مدينة القامشلي واتجهت نحو قواعد أميركية جنوب الحسكة.

كما أضاف أن هذه سادس قافلة لقوات التحالف تدخل مناطق شمال وشرق سوريا خلال شهر نوفمبر.

“جاهون لصد أي هجوم بري”

يذكر أن قائد قسد، مظلوم عبدي، كان حذر خلال مؤتمر صحافي، في وقت سابق اليوم، من أن تركيا تحضر لهجمات جديدة وتوغل بري، مضيفاً أن أنقرة أبلغت الفصائل السورية الموالية لها للاستعداد والمشاركة.

غير أنه أكد أن قواته “جاهزة لصد أي هجوم بري والدفاع عن المنطقة وسكانها”، بعد أن أوقفت مؤقتاً عملياتها ضد “داعش”.

وشدد في الوقت عينه على أن هناك رفضاً دولياً للهجمات التركية، لكن تلك المواقف غير كافية لإيقافها.

لا موافقة أميركية

يشار إلى أن المبعوث الأميركي إلى المنطقة، نيكولاس غرانجر، كان أكد لـ”العربية/الحدث” أمس الجمعة أن بلاده لم تعطِ موافقة لأنقرة من أجل شن عمليتها العسكرية.

كذلك نددت موسكو بهذا التصعيد العسكري التركي في الشمال السوري.

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