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سارة الأميري ضمن قائمة أكثر الأشخاص تأثيراً في العالم

18 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2021 9:12 صباحًا
سارة الاميري

سارة الاميري

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كشفت مجلة تايم الأميركية، الأربعاء، قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم لعام 2021.

وضمت اللائحة، التي تسلط الضوء على 100 من القادة الناشئين الذين يشكلون معالم المستقبل، اسم وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سارة الأميري.

وتعمل الأميري أيضا رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”.

وأوضحت “التايم” أن مشروع “مسبار الأمل” إنجاز بارز، جاء بعد أكثر من 6 سنوات من العمل.

وتابعت: “الحلم بالذهاب إلى المريخ سهل؛ إلا أن الوصول إلى هناك صعب للغاية”.

وقال مدير تحرير مجلة “تايم”، دان ماساي، إن كل شخص تضمنته القائمة “مستعد لصناعة التاريخ، بل إن بعضهم صنعه بالفعل”.

والعام الماضي، اختيرت سارة الأميري ضمن قائمة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لأكثر 100 امرأة تأثيرا في العالم لعام 2020.

وضمت قائمة “بي بي سي” نساء من مختلف دول العالم قدمن عطاءات متميزة لمجتمعاتهن ودولهن، من خلال الأعمال والأبحاث العلمية، والدراسات والمشروعات الرائدة التي أشرفن على إطلاقها والمبادرات التي عملن على تطويرها، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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