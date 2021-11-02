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ساركوزي يرفض تقديم تقرير عن فترة رئاسته

2 - نوفمبر - 2021
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

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رفض الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، الرد على أسئلة بشأن مزايا النظام القضائي فيما يتعلق بمحاكمة عدد من أقاربه، فيما يسمى “الإليزيوم”.

وحسبما نقل تلفزيون “بي إف إم”، قال ساركوزي: “بصفتي رئيسًا للجمهورية، لست مضطرًا إلى تقديم تقرير عن تنظيم حكومتي أو الطريقة التي مارست بها ولايتي”.

تصريحات الرئيس الفرنسي الأسبق جاءت اليوم الثلاثاء، خلال استدعائه كشاهد في بعض القضايا الخاصة بأقاربه أمام محكمة جنايات باريس.

فيما رفض ساركوزي في البداية الإدلاء بشهادته، إلا أن رئيس محكمة جنايات باريس أمر بمثوله كشاهد، على الرغم من أنه لا يُحاكم هو نفسه في هذه القضية.

وقال ساركوزي في المحكمة “هذا القرار غير دستوري وغير متناسب تماما”.

تأتي القضية التي استدعي فيها ساركوزي على إثر تورط خمسة مستشارين سابقين له في إجراء استطلاعات رأي الإليزيه مقابل عدة ملايين من اليورو.

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