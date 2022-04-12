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ساركوزي يعلن تأييده لماكرون في الانتخابات الرئاسية

12 - أبريل - 2022
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته

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تشهد ساحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية حالة من التنافس القوية والشرسه، بين الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان.
أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يوم الثلاثاء تأييده للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون قبيل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وقال ساركوزي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “أعتقد أنه يتمتع بالخبرة اللازمة لأننا نواجه أزمة دولية كبيرة وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى”.

هذا وانطلقت الأحد، الجولة الأولى من الإنتخابات البرلمانية في كامل الأقاليم الفرنسية، لإختيار نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى لبرلمان البلاد، من بين 7 آلاف و877 مرشحا، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وحيث أظهرت النتائج الأولية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، تأهل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد أسبوعين.

ووفق النتائج المعلنة، حلَّ ”ماكرون“ في المركز الأول بحصوله على ما بين 27,6 و29,7 % من الأصوات، بينما نالت زعيمة ”التجمع الوطني“ مارين لوبان ما بين 23,5 إلى 24,7 % من الأصوات، بحسب ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“

    المصدر :
  • رويترز

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