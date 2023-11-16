ساسة: حماس ستطلق سراح التايلانديين المحتجزين لديها إذا تمت الهدنة في غزة

قال ساسة تايلانديون مسلمون الخميس إنهم تلقوا تأكيدات من حركة حماس بأن جميع الرهائن التايلانديين المحتجزين لديها سيكونون من بين المفرج عنهم إذا نجحت جهود الوساطة لإعلان هدنة في غزة.

واحتجزت الحركة نحو 240 شخصا كرهائن في السابع من أكتوبر\تشرين الأول عندما اجتاح مقاتلوها جنوب إسرائيل مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإسرائيل.

وتقول وزارة الخارجية التايلاندية إن 25 تايلانديا كانوا من بين الرهائن وإن 39 من بين الذين قتلوا في ذلك اليوم.

وقال ليبونج سيد رئيس رابطة الخريجين التايلانديين الإيرانيين للصحفيين في مبنى البرلمان في بانكوك “أي وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أو خمسة أيام… حماس ستطلق سراح الرهائن بما في ذلك جميع التايلانديين المحتجزين وهو ما وعدوا به”.

وأضاف “قد يتم ذلك في أقل من عشرة أيام أو في اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة”.

وليبونج هو جزء من فريق شكله سياسيون تايلانديون مسلمون برئاسة رئيس مجلس النواب وان محمد نور ماثا، وهو على اتصال بحركة حماس منذ الشهر الماضي.

وقال مسؤول في منطقة الشرق الأوسط مطلع على المفاوضات لرويترز أمس الأربعاء 15\11\2023 إن الوسطاء القطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق يتضمن إعلان هدنة لثلاثة أيام وإطلاق حماس سراح 50 رهينة وإفراج إسرائيل عن بعض النساء والقصر المعتقلين لديها.

وكان أكثر من 30 ألف تايلاندي يعملون في الزراعة في إسرائيل، وفقا لتقديرات الحكومة التايلاندية، لكن تمت إعادة أكثر من 7200 منهم إلى وطنهم منذ اندلاع الأزمة.

ونحو 90 بالمئة من سكان تايلاند البالغ عددهم 70 مليون نسمة من البوذيين ويتعايشون بسلام إلى حد كبير مع الأقلية المسلمة.