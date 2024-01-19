بيرني ساندرز: واشنطن متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وأضاف ساندرز أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين والتعامل مع الكارثة الإنسانية.

من جهتها، وصفت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارن، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب بـ”الخطير”، وقالت إن هذا الرفض يتناقض مع السياسة الأميركية.

وأكدت وارن أن واشنطن تدعم حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وشنت إسرائيل الحرب للقضاء على حماس بعدما اقتحم مقاتلو الحركة السياج الحدودي في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، بحسب ما تقوله إسرائيل.

وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وبعضهم نزح عدة مرات، وتسببت في أزمة إنسانية مع انخفاض الإمدادات الغذائية والطبية والوقود.