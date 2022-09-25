سبع سفن محملة بالمحاصيل تغادر الموانئ الأوكرانية

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن سبع سفن مُحملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية، الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للسفن إلى 218 منذ دخول اتفاق، أُبرم بوساطة الأمم المتحدة لفتح ممر آمن عبر البحر الأسود، حيز التنفيذ في بداية أغسطس آب.

ولم تستطع أوكرانيا، وهي دولة رئيسية في تصدير المنتجات الزراعية، إرسال شحناتها عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي في 24 فبراير شباط وحتى إبرام اتفاق الحبوب الذي يضمن ممرا آمنا للسفن المحملة بالمحاصيل.

وأفادت الوزارة في منشور على فيسبوك بأن ذلك رفع إجمالي كمية المنتجات الزراعية التي تم شحنها عبر الممر إلى 4.85 مليون طن.

وقالت الوزارة “في 25 سبتمبر…غادرت سبع سفن تحمل 146.2 ألف طن من المنتجات الزراعية لدول في أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني”.

وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

لكن تم فتح ثلاث موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح الفرصة لإرسال مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.

وفي وقت سابق، قال مركز تنسيق مشترك أقامته روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إنه وافق على مغادرة (بريف كوماندر). وتصف موسكو ما تفعله في أوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.