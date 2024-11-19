سبيس إكس تُجري سادس اختبار لإطلاق صاروخ ”ستارشيب“ بحضور ترامب

تستعد شركة سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لإجراء اختبار سادس لإطلاق صاروخها العملاق (ستارشيب) من تكساس اليوم الثلاثاء وذلك بحضور الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال مصدران مطلعان على خطط الرئيس المنتخب إن دونالد ترامب الابن والسناتور الجمهوري تيد كروز سيشاركان أيضا في الفعالية التي ستشهد إطلاق (ستارشيب) في تمام الساعة 2200 بتوقيت جرينتش من موقع تطوير الصواريخ التابع لشركة سبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس.

وصُمم الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 122 مترا تقريبا لمساعدة رواد الفضاء على الهبوط على سطح القمر ونقل أطقم الفضاء إلى المريخ.

ومن المقرر أن تدفع المرحلة الأولى، التي تعرف باسم (سوبر هيفي)، الصاروخ إلى الفضاء اليوم الثلاثاء قبل العودة إلى الأرض، بينما سيدور الصاروخ بعد ذلك في رحلة حول الأرض قبل الهبوط في المحيط الهندي بعد نحو 90 دقيقة.

كان ماسك، وهو أغنى شخص في العالم، من أبرز المؤيدين لحملة ترامب الانتخابية الرئاسية وظهر معه في التجمعات الانتخابية ودعمه بنحو 130 مليون دولار.

وأعلن ترامب في 13 نوفمبر تشرين الثاني اختيار ماسك لقيادة مشروع جديد للكفاءة الحكومية بالاشتراك مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

وقال ماسك اليوم الثلاثاء إن هذه الرحلة التجريبية تتضمن أربعة أهداف رئيسية، من بينها إعادة تشغيل محرك ستارشيب خلال التحليق ومشاهدة عملية الهبوط بوضوح خلال النهار.

وأضاف ماسك أن عودة المرحلة الأولى (سوبر هيفي) إلى برج الإطلاق ودخول ستارشيب مجددا إلى الغلاف الجوي سيكونان بسرعة أكبر.

وقال ماسك “هناك الآلاف من التعديلات الصغيرة في التصميم التي يجري اختبارها أيضا”.