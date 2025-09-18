ستارمر: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا علاقة له بزيارة ترامب

أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن توقيت اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية لا علاقة له بزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ياتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة “التايمز” أن بريطانيا ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن يغادرها ترامب في نهاية زيارته الرسمية، حيث يعارض القرار البريطاني المزمع.

وأكد ستارمر أنه والرئيس الأمريكي «متفقان تماماً» على الحاجة إلى خارطة طريق للسلام بين إسرائيل وفلسطين، لكن الرئيس الأمريكي قال إنه مختلف مع ستارمر بشأن اعتراف الدول بفلسطين كدولة.

وذكر ستارمر للصحفيين بعد أن عقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً «نحن متفقان تماماً على الحاجة إلى السلام وخارطة طريق، لأن الوضع في غزة لا يحتمل».

ورداً على سؤال حول اعتراف الدول بدولة فلسطينية، أجاب ترامب «أختلف مع رئيس الوزراء في هذا الشأن، وهو أحد خلافاتنا القليلة في الواقع».

وكان ستارمر أعلن في يوليو/ تموز الماضي أن لندن ستتخذ هذا الإجراء ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في غزة وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها المستمرة منذ نحو عامين مع حركة حماس. وسبق أن أعلنت فرنسا وكندا وأستراليا أنها ستقدم على هذه الخطوة الشهر الجاري.

وكان ترامب، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية ثانية غير مسبوقة لبريطانيا، قال في تموز/ يوليو الماضي إنه لا يمانع إذا قامت بريطانيا بمثل هذه الخطوة، لكن الولايات المتحدة أوضحت منذ ذلك الحين معارضتها لأي إجراء من هذا القبيل من جانب حلفائها الأوروبيين.