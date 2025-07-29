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ستارمر: بريطانيا ستعترف بفلسطين ما لم تنه إسرائيل الوضع المروع في غزة

منذ ساعتين
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء “الوضع المروع” في غزة وتفي بشروط أخرى، وفقا لبيان حكومي.

وقال ستارمر لمجلس الوزراء “قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن”.

وأردف “مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك”.

وعقد كير ستارمر، اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في غزة وخطة سلام مقترحة في وقت يتعرض فيه لضغوط متزايدة من حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية.

واتخذ ستارمر خطوة نادرة باستدعاء مجلس الوزراء للانعقاد خلال العطلة الصيفية، لمناقشة كيفية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا، أمس الاثنين، ناقش ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما وصفه بالأزمة الإنسانية “المثيرة للغضب”.

وتعمل بريطانيا على الخطة مع فرنسا وألمانيا بعد اتصال بين قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي.

ولم يدلِ ستارمر بتفاصيل عن الخطة، لكنه شبه المقترحات في مطلع الأسبوع “بتحالف الراغبين”، وهو الجهد الدولي لدعم أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار في حربها مع روسيا.

وقال المتحدث باسم ستارمر إنه سيناقش الخطة مع حلفاء دوليين آخرين ودول في الشرق الأوسط.

وتدور الحرب في غزة منذ 22 شهرا. وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، ترفضها حكومتها، بسبب الأزمة الإنسانية في القطاع.

ومع التحذيرات من أن سكان غزة يواجهون التجويع، يطالب عدد متزايد من نواب حزب العمال الذي ينتمي إليه ستارمر بأن يعترف بدولة فلسطينية للضغط على إسرائيل.

وحضر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء للحث على دعم حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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