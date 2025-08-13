الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
ستارمر لترامب: دعم بريطانيا لأوكرانيا "لا يتزعزع"

منذ 3 دقائق
ستارمر وترامب

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء أوروبيين بأن دعم بريطانيا لأوكرانيا لا يتزعزع، مطالبا بضرورة وجود ضمانات أمنية قوية ضمن أي اتفاق سلام مع روسيا.

وقال مكتب ستارمر في بيان لما جاء في الاتصال بينه وبين الرئيس الأمريكي وزعماء أوروبيين “كان رئيس الوزراء واضحا بأن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع – يجب عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة ويجب أن يكون لدى أوكرانيا ضمانات أمنية قوية وذات مصداقية للدفاع عن وحدة أراضيها ضمن أي اتفاق”.

وجاء الاتصال قبل اجتماع بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وشمل أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

