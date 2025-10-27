ستارمر وأردوغان يبحثان صفقة شراء 40 طائرة يوروفايتر

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي في لاهاي

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة لمناقشة صفقة محتملة لبيع تركيا 40 طائرة يوروفايتر تايفون. وتعد هذه الزيارة الأولى لستارمر إلى تركيا منذ توليه منصبه العام الماضي، وتأتي في سياق تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت مصادر مطلعة إن الصفقة تتضمن تسليم 12 طائرة مستعملة من مشتريين سابقين في قطر وسلطنة عُمان لتلبية الاحتياجات الفورية لأنقرة، على أن يتم توريد 28 طائرة جديدة في السنوات المقبلة.

وكانت أنقرة قد طرحت على شركائها الأوروبيين والولايات المتحدة سبل شراء مقاتلات متطورة بسرعة، بما في ذلك طائرات إف-16 وإف-35 الأمريكية، إلى جانب يوروفايتر تايفون.

وذكر مكتب الرئيس التركي أن الاجتماعات بين أردوغان وستارمر ستتطرق أيضاً إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.