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ستارمر وزيلينسكي يناقشان تكثيف جهود إرساء السلام في أوكرانيا

26 - أبريل - 2025
ستارمر وزيلينسكي

ستارمر وزيلينسكي

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ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، تكثيف جهود إرساء السلام في أوكرانيا.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، أن ستارمر وزيلينسكي التقيا في العاصمة الإيطالية روما خلال مراسم جنازة البابا فرنسيس الزعيم الروحي للكاثوليك.

وبحسب البيان، بحث الجانبان الخطوات المتخذة لتحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا، وسبل تعزيز الزخم الذي تم تحقيقه في هذا الإطار.

من جانبه، قال زيلينسكي في منشور عبر تلغرام، إنه ناقش مع ستارمر تحقيق وقف إطلاق نار غير مشروط وضمانات أمنية حيال الحرب مع روسيا.

وأضاف: “يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في الجو والبحر والبر، وينبغي أن يكون الخطوة الأولى نحو إقامة سلام عادل مع ضمانات أمنية موثوقة”.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن “الضمانات القوية فقط هي القادرة على ضمان السلام الدائم وحماية الحياة البشرية”.

والثلاثاء الماضي، نقل البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية التفاوضية الروسية الأوكرانية تتقدم بشكل إيجابي، و”هناك احتمال كبير جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق روسي أوكراني هذا الأسبوع”.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، وجه ترامب رسالة إلى كل من روسيا وأوكرانيا، قائلا إن الولايات المتحدة تريد “إنهاء هذا الأمر بسرعة”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

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