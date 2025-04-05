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ستارمر وماكرون يعبران عن مخاوفهما بشأن تأثير رسوم ترامب الجمركية‭ ‬

منذ 3 ساعات
ستارمر وماكرون

ستارمر وماكرون

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “إن رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا خلال حديثهما اليوم السبت عن مخاوفهما بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصعيدين الاقتصادي والأمني”.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان “اتفق (الزعيمان) على أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء”.

وجاء في البيان “أبدى رئيس الوزراء والرئيس أيضا مخاوفهما بشأن التأثير الاقتصادي والأمني العالمي، ولا سيما في جنوب شرق آسيا”.

واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق خلال الأسابيع المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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