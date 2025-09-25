ستارمر يدحض تصريحات ترامب بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية

نفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بأن هناك مسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في لندن، ووصفها بأنها “هراء”، ودافع عن رئيس بلدية لندن صادق خان في انتقاد نادر للرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد وجه انتقادات لاذعة لسياسات الهجرة في أوروبا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى لندن، واصفاً خان بأنه “رئيس بلدية سيئ للغاية”.

وقال ستارمر لقناة آي.تي.في لندن: “فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية هراء، وصادق خان رجل صالح جداً”. وأضاف: “أختلف مع ترامب في بعض الأمور… ولأكون واضحاً، هذه القضية من بينها”.

ويذكر أن خان أصبح أول مسلم يُنتخب لرئاسة بلدية لندن عام 2016، وأعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين. وتأتي تصريحات ترامب في سياق خلافات طويلة الأمد بينه وبين خان بدأت منذ عام 2017، لكنها لم تمنع تطوير علاقة عمل بين ستارمر وترامب لاحقاً.