ستارمر يدعو إلى إقرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محاط بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن ورئيس وزراء هولندا ديك شوف، أثناء استضافته اجتماع ”تحالف الراغبين“ في لندن، بريطانيا، 24 أكتوبر 2025. رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إنه يتعين على قادة الدول الأوروبية المشاركة فيما يعرف باسم “تحالف الراغبين” الموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وأبلغ ستارمر القادة خلال اجتماع عقد في لندن “يتعين علينا الاتفاق على إنجاز المهمة المتعلقة بالأصول السيادية الروسية وإطلاق العنان لمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل دفاع أوكرانيا”.

ومضى يقول “بريطانيا مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في هذه القضية في أسرع وقت ممكن”.

ودعا ستارمر إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، خلال لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي قبيل اجتماع “تحالف الراغبين” الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف.

وقال ستارمر في مستهل اللقاء: “أعتقد أن بإمكاننا القيام بالمزيد من حيث القدرات، خصوصاً القدرات بعيدة المدى”، مضيفاً: “بالطبع هناك العمل المحوري الذي يقوم به تحالف الراغبين بشأن الضمانات الأمنية اللازمة”، وفق فرانس برس.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، الخميس، على تلبية “الاحتياجات المالية الملحة” لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، لكنهم لم يقروا خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض ضخم لكييف بسبب مخاوف بلجيكية، حسب رويترز.

عقوبات

كذلك وافق الاتحاد الأوروبي، في محاولة أخرى لحرمان موسكو من الإيرادات، على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، والتي تشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال.

في حين طلب زيلينسكي من قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الحصول على صواريخ بعيدة المدى واستخدام الأصول المجمدة لتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة.

كما رحب بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين، في تحول كبير بعد إعلانه الأسبوع الماضي عن خطط لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بينما توعدت موسكو “برد قاس” في حال مصادرة الأصول المجمدة. وقال بوتين إن العقوبات على شركات النفط خطوة غير ودية، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.