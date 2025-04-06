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ستارمر يعد بحماية الشركات البريطانية من رسوم ترامب الجمركية

منذ 7 ساعات
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز

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وعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحماية الشركات البريطانية من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرا، مُمهدا الطريق لتدخلات حكومية لدعم القطاعات الأكثر تضررا.

وقال ستارمر، إن حكومته ستبذل كل ما يلزم للدفاع عن المصلحة الوطنية، مؤكدا، أنها ستتدخل لحماية وظائف المواطنين.

وفي مقال له لصحيفة التلغراف البريطانية، قال أيضا، إنه “سيواصل الدفاع عن حرية التجارة وانفتاحها” على الرغم من تراجع أميركا نحو الحمائية.

وأوضح، أنه لا رابح من حرب تجارية، والعالم كما عرفناه انتهى ونستعد لما هو آت، موضحا، أن العالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة، معتبرا، أن الأولوية القصوى الحفاظ على الهدوء والسعي للحصول على أفضل صفقة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.

ولفت ستارمر إلى أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة للتعامل معها.

وأكد ستارمر، أن بلاده مستعدة لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء كير ستارمر اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن أي حرب تجارية لا تصب في مصلحة أحد، لكن جميع الخيارات تبقى مطروحة.

كما عبر الزعيمان في اتصال هاتفي بينهما عن قلقهما من التبعات الاقتصادية والأمنية في العالم للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، وخصوصا في جنوب شرق آسيا.

وكان الرئيس الأميركي ترامب، قد أعلن عن ضرائب استيراد شاملة على الدول الأجنبية، بما فيها رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع البريطانية وهي أقل النسب. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل انتقامية من عدد من الدول، وأكبر انخفاضات في أسواق الأسهم العالمية منذ جائحة كورنا.

    المصدر :
  • الجزيرة

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