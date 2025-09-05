ستارمر يقيل رئيسة مجلس العموم البريطاني

أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها اليوم الجمعة، في إطار تعديل حكومي واسع النطاق بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي.

وذكرت باول أن ستارمر أبلغها نيته تعيين رئيس جديد لمجلس العموم بدلا منها.

وكتبت باول في بيان على منصة إكس “لم تكن هذه فترة سهلة بالنسبة للحكومة. فالناس يأملون في تغيير وتحسين لأوضاع حياتهم الصعبة”.

وعينت باول لأول مرة في هذا المنصب، المعني بشكل أساسي بتنظيم أعمال الحكومة في البرلمان، بعد الفوز الساحق لحزب العمال في انتخابات يوليو تموز 2024. ومنذ ذلك الحين، تقدم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي على حزب العمال.

ونشر وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي بيانا على منصة إكس أعلن فيه أيضا مغادرة الحكومة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم أن وزير الخارجية ديفيد لامي عُين نائبا جديدا لرئيس الوزراء خلفا لراينر.