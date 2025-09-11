ستارمر يقيل سفير بريطانيا لدى أمريكا بسبب صلاته مع إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون في واشنطن في 26 فبراير شباط 2025. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بعد أن كشفت مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني عن علاقة وثيقة ربطته بالأمريكي جيفري إبستين الذي أدين بجرائم جنسية قبل وفاته.

واشتهر ماندلسون بتحركات سرية خلال مسيرة مهنية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، وأُقيل من المنصب الدبلوماسي البريطاني والرفيع بعد الكشف هذا الأسبوع عن عدد من الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني التي وجهها إلى إبستين.

ورغم تراجع شعبية ستارمر في استطلاعات الرأي بعد سلسلة من الانتكاسات فقد دافع بقوة عن سفير بلاده أمس الأربعاء، وذلك مع اقتراب زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، والذي تربطه علاقة قوية مع ماندلسون.

وواجه ترامب تساؤلات أيضا بشأن صلاته بإبستين، فيما نفى البيت الأبيض صحة رسالة تردد أنها من ترامب إلى إبستين للتهنئة بعيد ميلاده.