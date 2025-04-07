ستاندرد آند بورز يغلق منخفضا مع مضي ترامب قدما في فرض الرسوم الجمركية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض اليوم الاثنين بعد جلسة متقلبة في غمرة قلق المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم مع تصميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض الرسوم الجمركية وتحذيره من احتمال زيادتها على الصين.

وتضررت الأسهم في وول ستريت منذ إعلان ترامب رسوما جمركية شاملة في وقت متأخر من يوم الأربعاء على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة وفرض رسوم أعلى بكثير على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، لامست جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، وتخطى مؤشر التقلب، وهو مقياس الخوف في وول ستريت، 60 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2024.

وقال ريك ميكلر، من مكتب تشيري لين إنفستمنتس للاستثمار في نيو فيرنون بولاية نيوجيرزي “المشكلة الأساسية للسوق هي أن نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع الاختلالات التجارية هو تجربة علاج أسوأ من المرض”.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 14.22 نقطة، أي 0.28 في المئة إلى 5059.86 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14.66 نقطة، أي 0.09 بالمئة إلى 15602.44 نقطة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 356.67 نقطة، أي 0.93 بالمئة إلى 37958.19 نقطة.

وفي اليومين التاليين لإعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، انخفض ستاندرد اندر بورز 500 بنسبة 10.5 بالمئة وخسر نحو خمسة تريليونات دولار من قيمته السوقية. وكانت هذه أكبر خسارة في يومين منذ مارس آذار 2020.