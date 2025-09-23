ستاندرد اند بورز غلوبال: انكماش النشاط الاقتصادي الفرنسي في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ أبريل

قالت ستاندرد اند بورز غلوبال اليوم الثلاثاء إن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في سبتمبر أيلول بأسرع وتيرة منذ أبريل نيسان بعدما سجل قطاعا التصنيع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا.

وهبط مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات في فرنسا التابع لبنك هامبورج التجاري إلى 48.4 نقطة في سبتمبر أيلول مقارنة مع 49.8 نقطة في أغسطس آب ليسجل أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وتشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.

وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررا إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة من 50.4 في أغسطس آب وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وهبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة من 49.8 إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة من 49.8، وهو أدنى مستوى له في شهرين.

ويرجع هذا الانخفاض لضعف طلب العملاء مع انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة للشهر السادس عشر على التوالي.

ومن حيث التسعير، خفضت الشركات الفرنسية أسعارها لأول مرة منذ مايو أيار على الرغم من زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، مما يعكس حدة المنافسة وضعف الطلب.