"ستاندرد اند بورز" و"ناسداك" يهبطان وسط حذر المستثمرين قبيل قرار المركزي الأمريكي

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض في وول ستريت اليوم الأربعاء بعدما تصدرت أسهم الرقائق خسائر القطاعات بعد نتائج ضعيفة.

وتتوخى الأسواق الحذر قبيل صدور مزيد من البيانات الاقتصادية وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 29.6 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 37845.56 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.7 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 5029.03 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 11.7 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 15646.094 نقطة.