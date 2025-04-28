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ستاندرد اند بورز يغلق على ارتفاع طفيف مع ترقب بيانات اقتصادية

منذ 10 ساعات
مؤشر ستاندرد آند بورز

مؤشر ستاندرد آند بورز

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع طفيف، اليوم الاثنين، إذ حد من المكاسب أداء أسهم الشركات الكبرى وترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة وإعلان شركات أمريكية كبرى نتائج أعمالها.

فقد انخفض سهم إنفيديا 2.1 بالمئة وسهم أمازون 0.7 بالمئة، مما أثر سلبا على المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.

ومن المقرر أن تُعلن أمازون نتائج أعمالها الفصلية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إلى جانب أبل وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 114.09 نقطة بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 40227.59 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.54 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 5528.75 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 16.81 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 17366.13 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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