ستاندرد اند بورز يغلق مستقراً بعد تعليقات باول بشأن الفائدة

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض، واختتم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات شبه مستقر اليوم الأربعاء بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، لكن رئيس المجلس جيروم باول قال إن إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول ليس مؤكدا على الإطلاق.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع، مدعوما بصعود سهم شركة (إنفيديا) الذي تجاوزت قيمه السوقية خمسة تريليونات دولار خلال الجلسة.

وبعد حديث باول، قلل المتعاملون من الرهانات على خفض سعر الفائدة في ديسمبر كانون الأول، مما يجعل الآن فرصة خفضها تبلغ 71 بالمئة بعد أن كانت 90 بالمئة.

وفي المعاملات السابقة، ارتفعت الأسهم ثم عززت مكاسبها بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، وقال إنه سيستأنف شراء سندات الخزانة في نطاق محدود.

وأشار صانعو السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى القيود المفروضة على عملية اتخاذ القرار بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية. وخفض بنك الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف يتراوح من 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة هذا العام.

وقال أوليفر بورش، نائب الرئيس الأول والمستشار لدى (ويلثسباير أدفايزورز) في وستبورت بولاية كونيتيكت “أشار رئيس المجلس باول إلى أن خفض سعر الفائدة مرة أخرى ليس أمرا محسوما”.

وخلال الجلسة، أصبحت إنفيديا أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار. وارتفعت قيمتها بأكثر من 50 بالمئة هذا العام، لتقود بذلك ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت.

وأظهرت بيانات أولية ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.50 نقطة أو 0.01 بالمئة ليغلق عند 6891.39 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 130.98 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 23965.74 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 62.39 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 47643.98 نقطة.