الخميس 19 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند ذرى قياسية جديدة بفضل آمال خفض الفائدة

منذ 35 دقيقة
مؤشر ستاندرد آند بورز

مؤشر ستاندرد آند بورز

A A A
طباعة المقال

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية جديدة مرتفعة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، بدفعة من آمال باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورة تيسير نقدي.

لكن بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تراجعت بعد مكاسب قوية حققتها في اليوم السابق، ومنها إنفيديا وألفابت ومايكروسوفت مع بحث المستثمرين عن محركات نمو جديدة.

وقالت كاثرين بوردلماي، الرئيسة المشاركة لإدارة محافظ العملاء والأسهم الأساسية في جولدمان ساكس أسيت مانجمنت “التقييمات مرتفعة. ومع ذلك، أعتقد أن الأمر الحاسم في نهاية المطاف سيكون تحقيق الأرباح، وهذا ما نشهده”.

وأضافت أن توزيع عوائد الأسهم في الولايات المتحدة هو من بين أعلى المستويات في الثلاثين عاما الماضية.

غير أن سهم أبل ارتفع‭ ‬ بنسبة 1.6 بالمئة بعد أن أفادت بلومبرج نيوز بأن الشركة تخطط للتوسع في مجال الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الأمن المنزلي والشاشات الذكية.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 21.01 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 6466.77 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 32.08 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 21713.99 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 469.10 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 44927.71 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسطول الظل
تباطؤ نمو أسطول الظل مع استهداف عقوبات غربية لقطاع الطاقة الروسي
شاحنات محملة بالمساعدات تصطف بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 28 يوليو 2025. رويترز
شحنات المساعدات قابعة في المستودعات وعلى جوانب الطرق بعد ردها من قطاع غزة
علم أمريكا
أمريكا تعلن عن تمويل مليار دولار لقطاعي المعادن الحرجة والمواد الخام

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟