ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند ذرى قياسية جديدة بفضل آمال خفض الفائدة

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية جديدة مرتفعة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، بدفعة من آمال باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورة تيسير نقدي.

لكن بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تراجعت بعد مكاسب قوية حققتها في اليوم السابق، ومنها إنفيديا وألفابت ومايكروسوفت مع بحث المستثمرين عن محركات نمو جديدة.

وقالت كاثرين بوردلماي، الرئيسة المشاركة لإدارة محافظ العملاء والأسهم الأساسية في جولدمان ساكس أسيت مانجمنت “التقييمات مرتفعة. ومع ذلك، أعتقد أن الأمر الحاسم في نهاية المطاف سيكون تحقيق الأرباح، وهذا ما نشهده”.

وأضافت أن توزيع عوائد الأسهم في الولايات المتحدة هو من بين أعلى المستويات في الثلاثين عاما الماضية.

غير أن سهم أبل ارتفع‭ ‬ بنسبة 1.6 بالمئة بعد أن أفادت بلومبرج نيوز بأن الشركة تخطط للتوسع في مجال الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الأمن المنزلي والشاشات الذكية.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 21.01 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 6466.77 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 32.08 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 21713.99 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 469.10 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 44927.71 نقطة.