ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يغلقان على ارتفاع بفضل صفقة أمازون وأوبن إيه.آي

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم الاثنين، في وقت قادت فيه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي معظم المكاسب حتى مع تزايد ضبابية السياسة النقدية الأمريكية على المدى القريب بسبب ندرة البيانات الاقتصادية االرسمية.

ساعدت شركات التكنولوجيا في تعزيز المؤشر ناسداك ليحقق أكبر المكاسب، في حين أبقت شركتا الرعاية الصحية يونايتد هيلث جروب وميرك المؤشر داو جونز في المنطقة السلبية.

ومن بين المحركات الرئيسية للارتفاع، قفز سهم أمازون بعد أن أعلنت الشركة أنها أبرمت صفقة بقيمة 38 مليار دولار مع أوبن إيه.آي للسماح للشركة المطورة لتطبيق تشات جي.بي.تي بتشغيل وتوسيع نطاق عمل الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية السحابية لشركة أمازون.

وارتفعت أسهم إنفيديا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما التي تنتجها الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية ستُخصص للشركات الأمريكية وستبقى خارج الصين ودول أخرى.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدر البيت الأبيض تفاصيل حول الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي حين لا تزال البيانات الاقتصادية الرسمية شحيحة في ظل الإغلاق الحكومي المستمر، أصدر معهد إدارة التوريدات وستاندرد اند بورز حلوبال مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بهما، والتي أظهرت أن المصانع الأمريكية لا تزال تعاني من حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وفي أعقاب الخفض الذي كان متوقعا لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أصبحت الخطوة التالية لمجلس لاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غير واضحة بشكل متزايد نظرا لعدم وجود مؤشرات اقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.52 نقطة أو 0.18 بالمئة ليغلق عند 6852.72 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 109.77 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 23834.72 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 218.88 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 47343.99 نقطة.