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ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يغلقان على مستويات مرتفعة غير مسبوقة

منذ 21 ثانية
وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"

وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"

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سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إغلاقا قياسيا مرتفعا اليوم الخميس بعد أن عززت النتائج القوية لألفابت، الشركة الأم لجوجل، التفاؤل إزاء أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى ذات الوزن الثقيل في حين تراجع سهم تسلا بعد أن خيبت نتائج شركة صناعة السيارات الكهربائية آمال المستثمرين.

وفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.53 نقطة أو 0.08 بالمئة ليغلق عند 6363.87 نقطة، وصعد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 38.85 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 21057.96.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 312.08 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 44698.21 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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