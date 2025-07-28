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ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يغلقان عند ذرى جديدة وسط تداولات متقلبة

منذ ساعتين
مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

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سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 سادس إغلاق قياسي مرتفع على التوالي، اليوم الاثنين، بينما ارتفع المؤشر ناسداك إلى مستوى إغلاق قياسي، في تداولات متقلبة مع تقييم المستثمرين اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأحد عن اتفاق إطار تجاري، يخفض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 15 بالمئة- أي نصف النسبة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس. ومع ذلك، نددت فرنسا بالاتفاق ووصفته بأنه “خضوع”.

وقال سكوت ويلش، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سيرتيوتي في بوتوماك بولاية ماريلاند “إنه لأمر مرض، لأن فرض الرسوم الجمركية القاسية لا يمثل نهاية العالم”.

وأضاف “لكن من السابق لأوانه الحكم على الآثار طويلة المدى لذلك. إنه أفضل من البديل بالتأكيد، ولذا آمل أن يستمر”.

وتشير البيانات الأولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 1.17 نقطة، أي 0.02 بالمئة، إلى 6389.81 نقطة، وزاد ناسداك المجمع 69.47 نقطة، أي 0.33 بالمئة، إلى 21177.79 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 62.33 نقطة، أي 0.14 بالمئة، إلى 44839.59 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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