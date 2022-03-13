ستعتبر "جريمة حرب".. الناتو يحذر من خطوة روسية مخيفة!

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من خطورة استخدام القوات الروسية أي أسلحة كيماوية في أوكرانيا، معتبراً أن “خطوة كهذه ستعتبر “جريمة حرب”.

كما أضاف ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأحد: “سمعنا في الأيام القليلة الماضية مزاعم روسية سخيفة بشأن وجود معامل للأسلحة الكيماوية والبيولوجية على الأراضي الأوكرانية”، معتبرا أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره.

وتابع “الآن وبعد تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، علينا أن نتحلى باليقظة لأنه من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب”.

إلى ذلك، رأى “أنه على الرغم من أن الشعب الأوكراني يقاوم القوات الروسية بشجاعة، إلا أن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من الصعوبات”.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت أعلنت في التاسع من الشهر الجاري (مارس 2022) أن بلادها كشفت نشاطا لمختبرات بيولوجية أميركية في أوكرانيا، بهدف إنتاج أسلحة كيماوية. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، حينها أن البيانات التي بحوزة بلادها أكدت وجود تلك المختبرات البيولوجية على أراضي الجارة الغربية، معتبرة أنها تغير تماما صورة مشاركة واشنطن في النزاع بين البلدين.

وعلى خلفية تلك الاتهامات، دعت موسكو يوم الجمعة الماضي إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن، خلصت إلى رفض أغلب الدول لتلك المزاعم.

والجمعة، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ”تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا”، لأنها ستؤدي إلى “حرب عالمية ثالثة”.

وقال بايدن، في كلمة في البيت الأبيض: “لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا”، محذرا من أن موسكو “ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية” في أوكرانيا.

ويبدي الغربيون قلقهم من احتمال استخدام موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف بإقامة مختبرات في أوكرانيا تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية، الأمر الذي نفته العاصمتان.