ستوكس 600 يغلق على ارتفاع بعد تثبيت أسعار الفائدة الأوروبية

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الخميس، بدعم من صعود أسهم قطاع الدفاع، مع استيعاب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعا 0.51 بالمئة عند 555.13 نقطة، مدفوعا بتسجيل مؤشر أسهم قطاع الطيران والدفاع في المنطقة أعلى مستوياته على الإطلاق، بارتفاعه 2.5 بالمئة.

وقادت أسهم قطاع الدفاع مكاسب المؤشر بعد تزايد التوتر الجيوسياسي في الجزء الشرقي من القارة بعد أن أسقطت بولندا طائرة مسيرة يشتبه في أنها روسية في وقت سابق من الأسبوع.

وقفز سهم بي.إيه.إي سيستمز 6.3 بالمئة وصعد سهم ريانميتال 2.3 بالمئة وارتفع سهم رولز رويس 2.1 بالمئة.

وقال دانيال كوتسوورث كبير مسؤولي الاستثمار في ماني فارم “كلما زادت الأمور التي تذكرنا باستمرار حالة عدم اليقين، زاد عدد المستثمرين الذين يقولون ببساطة إننا بحاجة إلى وجود أسهم الدفاع هذه في محفظتي”.

وفي الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس مثلما كان متوقعا ولكنه لم يقدم أي دلائل على خطوته المقبلة، مؤكدا أن القرار التالي سيعتمد على البيانات.

وقفز قطاع البناء والمواد 1.4 بالمئة.

وأصبحت شركة ستيلانتيس الرائدة في صناعة السيارات أكبر الرابحين لهذا اليوم، بعد أن قفز سهمها 9.1 بالمئة. وقال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة أنطونيو فيلوسا إن الشركة تعيد طرح طرازات من بينها جيب شيروكي وشاحنات رام ذات الثماني أسطوانات.

ورفع السهم مؤشر شركات صناعة السيارات 1.27 بالمئة.

وارتفع المؤشر الفرنسي كاك 40 بنسبة 0.8 بالمئة رغم مواجهته حالة من الغموض السياسي والمالي.

وصعد سهم كيرينج 2.4 بالمئة بعد أن قالت الشركة المالكة لدار جوتشي إنها لن تشتري علامة الأزياء الإيطالية فالنتينو بالكامل قبل عام 2028 على الأقل، مما أجل صفقة مكلفة كانت ستثقل كاهل المجموعة التي ترزح بالفعل تحت عبء ديون هائل.

وقفز سهم كوفيسترو 7.9 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن شركة النفط الإماراتية العملاقة أدنوك تستعد للرد على تحقيق الاتحاد الأوروبي يتعلق بالدعم في عرضها البالغ 14.7 مليار يورو (17.19 مليار دولار).

أما في الولايات المتحدة، فقد استوعب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس آب التي جاءت أعلى من المتوقع، والتي لم تغير كثيرا من توقعات خفض أسعار الفائدة.

وزاد سهم تيكنب إنرجيز 4.7 بالمئة بعد أن قالت شركة البنية التحتية للطاقة إنها وافقت على شراء شركة أدفانست ماتيريالز اند كاتليستس التابعة لمجموعة إيكو فايست الأمريكية للكيماويات مقابل 556 مليون دولار.