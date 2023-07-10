الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ستولتنبرج وزعيمي تركيا والسويد على طاولة واحدة في فيلنيوس

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 10 - يوليو - 2023 6:44 مساءً
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

A A A
طباعة المقال

يجتمع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مع زعيمي تركيا والسويد في فيلنيوس سعيا لكسر الجمود فيما يتعلق بمحاولة ستوكهولم الانضمام إلى الحلف.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون العاصمة الليتوانية لحضور قمة الحلف التي ستبدأ غدا الثلاثاء.

ودعا حلف الأطلسي العام الماضي السويد للانضمام إليه لكن تركيا منعت التصديق على هذا القرار.

وأشار أردوغان في تصريح مفاجئ اليوم إن على الاتحاد الأوروبي فتح الطريق أمام انضمام أنقرة إليه قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قارب
إسبانيا تعثر على قارب صيد مفقود يحمل 200 مهاجر
سيرغي لافروف
لافروف: جهود الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحبوب لم تسفر عن نتائج
البيت الأبيض
البيت الأبيض: طلب تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي مسألة بين التكتل وأنقرة

الأكثر قراءة

السيارة الكهربائية اللبنانية "ليرة"
"ليرة" اللبنانية.. أول سيارة كهربائية تُصنع في لبنان
أموال المودعين
إعادة أموال المودعين بالدولار.. وبالتقسيط!
الجمهور خلال حفل تامر حسني في لبنان
أكبر حشد جماهيري بتاريخ لبنان في حب تامر حسني