ستولتنبرج وزعيمي تركيا والسويد على طاولة واحدة في فيلنيوس

يجتمع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مع زعيمي تركيا والسويد في فيلنيوس سعيا لكسر الجمود فيما يتعلق بمحاولة ستوكهولم الانضمام إلى الحلف.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون العاصمة الليتوانية لحضور قمة الحلف التي ستبدأ غدا الثلاثاء.

ودعا حلف الأطلسي العام الماضي السويد للانضمام إليه لكن تركيا منعت التصديق على هذا القرار.

وأشار أردوغان في تصريح مفاجئ اليوم إن على الاتحاد الأوروبي فتح الطريق أمام انضمام أنقرة إليه قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.