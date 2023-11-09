ستولتنبرغ: حلف الناتو يدعم فترات هدنة مؤقتة في حرب غزة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الخميس 9-11-2023) إن الدول الأعضاء بالحلف تدعم فترات هدنة إنسانية مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.

وتابع للصحفيين في برلين قبل اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يجب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين خلال الصراع.

وأضاف “الحرب في غزة يجب ألا تتحول إلى صراع إقليمي كبير. ويتعين أن تظل إيران وحزب الله خارج هذه المعركة”.

في سياق متصل، دعت منظمات دولية ووكالات إغاثة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إنهاء “نزيف الأرواح” في غزة، محذرة من أن الوضع قد يخرج سريعا عن نطاق السيطرة.

ووجهت المنظمات والوكالات مناشداتها خلال مؤتمر في باريس يستهدف تنسيق الإغاثة وتقييم كيفية مساعدة المصابين في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها البري والجوي ردا على هجوم لمسلحي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وشارك في المؤتمر ممثلو دول عربية وقوى غربية وأعضاء في مجموعة العشرين، لكن إسرائيل لم تُدع للمؤتمر الذي لم يشارك فيه سوى عدد قليل من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية. وتتضاءل توقعات الخروج بنتائج ملموسة إذا لم يتوقف القتال.