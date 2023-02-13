ستولتنبرغ: الهجوم الروسي الجديد بدأ بالفعل في أوكرانيا

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للصحفيين (الاثنين 13-2-2023) إن الهجوم الروسي الكبير الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا قد بدأ بالفعل بعد عام تقريبا من بدء الحرب.

وقال “لا نرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين مستعد للسلام… ما نراه هو أن الرئيس بوتين وروسيا ما زالا يريدان السيطرة على أوكرانيا”،

مضيفا “نرى كيف ينقلون مزيدا من القوات والأسلحة والقدرات”.

ويُعتقد على نطاق واسع أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير جديد، وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى من أجل المواجهة واستعادة الأراضي التي خسرتها.

وتوقع ستولتنبرغ أن تتم مناقشة مسألة إمداد أوكرانيا بالطائرات في الاجتماع المقبل لوزراء دفاع دول الحلف الذي سينطلق غدا الثلاثاء ويستمر يومين.

وأضاف “هناك الآن نقاش يدور أيضا حول مسألة الطائرات وأتوقع أن يتم تناول ذلك غدا في الاجتماع في بروكسل”، موضحا أن إمداد أوكرانيا بالطائرات في وقت تتعرض فيه الدولة للهجوم من روسيا بحاجة إلى دعم عملي عاجل.

وأكد ستولتنبرغ كذلك أن تزويد دول الحلف لأوكرانيا بالمقاتلات لن يجعل الحلف طرفا في الصراع.